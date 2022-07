Rachetele rusești au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat portul comercial maritim Odesa cu rachete de croaziera Kalibr; 2 rachete au fost doborate de forțele de aparare aeriana; 2 au lovit infrastructura portului”, a scris Comandamentul Operațional Sud pe Telegram. Pe rețelele de socializare circula […] The post VIDEO. Rusia ataca cu rachete portul Odesa. Ucraina: Putin „a scuipat in fata” ONU si Turcia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .