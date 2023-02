Stiri pe aceeasi tema

- Podul Zatoka, din sudul Ucrainei din apropiere de Odesa, pe cel mai important drum care duce spre Republica Moldova și Romania, a fost zguduit de o explozie, cel mai probabil in urma unui atac cu o drona marina de suprafața, scrie hotnews.ro.

- Rusia a lansat patru bombe aeriene spre Insula Șerpilor, situata la circa 45 de kilometri de țarmurile Romaniei. In plus, podul rutier și feroviar de peste Portița Nistrului, care asigura legatura intre sudul Basarabiei (astazi parte a sud-vestului Ucrainei) și restul Ucrainei, a fost lovit cu drona

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat, joi, ca Republica Moldova risca sa aiba soarta Ucrainei, denuntand un presupus plan al presedintelui Maia Sandu privind unirea cu Romania, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca se razbuna pe "Europa libera".

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a spus, joi, ca Occidentul incearca sa faca din Republica Moldova in „urmatoarea Ucraina”. „Acum, Moldova este privita pentru acest rol. In primul rand, pentru ca au putut sa puna un președinte in fruntea țarii prin metode destul de specifice, departe…

- Un scenariu sumbru este anuntat pentru inceputul anului 2023: Rusia ar putea invada Republica Moldova. Varianta ar depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața. Sunt analizate mai multe scenarii prin…

- Oficialii locali din sudul Ucrainei, Odesa, au anunțat ca Rusia a atacat cu drone instalațiile energetice din port, lasand fara energie electrica atat zona cu toata infrastructura necritica, cat și o mare parte din regiunea inconjuratoare.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene, relateaza AFP. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia…