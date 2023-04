Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a notificat Statele Unite inainte de a testa o racheta balistica intercontinentala, a declarat miercuri adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, afirmand ca a fost respectata procedura care era in vigoare și inainte ca Moscova sa suspende tratatul Noul START.

- Statele Unite cred ca Rusia a recuperat, joi, cateva bucați din drona de supraveghere americana doborata de un avion de lupta rusesc in Marea Neagra, a declarat un oficial american pentru CNN. Potrivit oficialului american, rușii ar fi gasit resturi de sticla sau bucați mici din drona MQ-9 Reaper. Anterior,…

- Rusia crește numarul de nave lansatoare de rachete pe care le are in Marea Neagra. Pana astazi la ora 11:30, existau doua nave și un submarin dotate cu un numar total de pana la 20 de rachete, scrie Ukrainska Pravda, care citeaza Comandamentul Operațional din Sud. Rusia a detașat anterior in Marea Neagra…

- Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat ca fabricile din tara lucreaza non-stop pentru a raspunde cresterii exponentiale a comenzilor de armament, el ironizand ideea ca fortele ruse raman fara rachete, transmite sambata Reuters, citata de Agerpres. Potrivit lui Medvedev, Rusia si-a sporit ‘de…

- Statele Unite intentioneaza sa anunte, vineri, un ajutor de 250 milioane de euro pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei, in contextul atacurilor rusesti, precum si un ajutor de 300 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa isi reduca dependenta…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia rusa este…

- Rusia a produs primele incarcaturi nucleare pentru super-torpilele Poseidon cu care va fi dotat submarinul atomic Belgorod, a transmis agentia de presa rusa TASS. „Primele incarcaturi de munitie Poseidon au fost fabricate, iar submarinul Belgorod le va primi in viitorul apropiat”, a afirmat o sursa…