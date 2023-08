Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au murit, iar alte zece au fost spitalizate dupa ce un uragan a scos arbori din radacini in vestul Rusiei, anunta duminica autoritatile locale, relateaza AFP. Eight people were reported to be dead while 10 others were hospitalised after a #hurricane stormed through a campsite in Mari El,…

- Explozii puternice langa granița Romaniei, dupa ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene. Portul ucrainean Reni, port aflat la Dunare, la granița cu Romania, este la doar cațiva…

- Șeful centrului Cyberint din SRI, generalul Anton Rog, spune ca toate cele 3 servicii de informații ale Rusiei au atacat cibernetic instituții din Romania, dupa declanșarea invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina. Șeful Cyberint nu a precizat cum a raspuns SRI atacurilor, dar a explicat ca malware-ul…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul aerian de deasupra…

- Autoritațile romane de frontiera au depistat trei militari ucraineni inarmați, in apropiere de Vișeul de Sus. Mai intai, mai mulți cetațeni ucraineni au fost gasiți de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce au trecut ilegal granița și au ajuns in zona Valea Vaserului. Ei au fost duși la sediul…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…

- O femeie din Odesa a fost condamnata la peste 11 ani de inchisoare intr-un caz de strangere de fonduri pentru ocupantii rusi, potrivit serviciului de informatii ucrainean SBU. Femeia ar fi organizat un apel pe retelele de socializare pentru a finanta luptatorii din regiunea Donetk, ocupata de Rusia.…

- In regiunea rusa Sverdlovsk, mai multe depozite cu praf de pușca au luat foc din cauza unui incendiu forestier. Alte 18 depozite din apropiere sunt, de asemenea, in pericol, relateaza „RIA Novosti”. Un incendiu forestier a izbucnit in regiunea Sverdlovsk, care s-a extins la depozitul de pulbere, motiv…