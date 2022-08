VIDEO. Rusia a fost atacată în Australia de un cangur confuz. Imagini virale Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca autoritațile ruse, cu siguranța, […] The post VIDEO. Rusia a fost atacata in Australia de un cangur confuz. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

