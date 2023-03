Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Fregata Amiral Gorșkov, o nava de razboi rusa cu arme de croaziera hipersonice, a efectuat exerciții in Marea Norvegiei, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii. „Echipajul fregatei Amiral Gorșkov a efectuat un exercițiu de aparare aeriana in Marea Norvegiei”, a precizat ministerul, adaugand ca…

- Ministerul rus al Apararii sustine intr-o postare pe Telegram ca peste 600 de soldati ucraineni au fost ucisi in urma unui atac cu racheta indreptat asupra baracilor in care acestia erau stationati, in orasul Kramatorsk din estul Ucrainei.

- Armata rusa a incarcat o racheta balistica intercontinentala „Yars” intr-un siloz de lansare din regiunea Kaluga, a spus miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca a desfasurat sisteme antiracheta mobile pe una din insulele Kurile, lant de insule pozitionate strategic intre Japonia si peninsula rusa Kamceatka, relateaza marti agentia Reuters.