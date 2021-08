VIDEO Rusia: 2 morți și 17 răniți după explozia unui autobuz Doua femei au murit și alte 17 persoane au fost ranite dupa ce un autobuz a explodat în vestul Rusiei, au spus autoritațile locale, citate de Moscow Times. Explozia a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când autobuzul cu 35 de pasageri la bord era oprit la stop, în apropierea unui centru comercial.



O parte dintre cei raniți sunt în stare grava, potrivit guvernatorului regiunii Voronej, Alexander Gusev.



Clipurile cu incidentul de pe rețelele de socializare arata ca deflagrația a zburat acoperișul și toate ferestrele autovehiculului.



Breaking:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale, informeaza Agerpres . Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane. Explozia…

- Potrivit șoferului, in autobuz se aflau 35 de persoane in momentul exploziei, care s-a produs in timp ce vehiculul se afla intr-o statie din apropierea unui centru comercial. Deflagratia a aruncat in aer acoperisul si ferestrele.Cauzele exploziei nu au fost stabilite deocamdata. Comitetul rus de ancheta…

- Un autobuz in care se aflau 35 de oameni a explodat in noaptea de joi spre vineri, in orașul Voronej, din centrul Rusiei. In urma incidentului, cel puțin doua persoane și-au pierdut viațan și alte 17 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, conform EFE si AFP, citate de Agerpres. Explozia a avut…

- ANRE a aprobat, in ședința Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021, un ordin care simplifica procedurile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, precum și de stabilire a consumului de electricitate. Autoritatea e liminat necesitatea eliminarea prezentarii…

- Atacul a avut loc la o companie transport public - Valley Transportation Authority (VTA), care se ocupa cu transportul intr-o parte a regiunii, la San Jose, in California.Cel puțin opt oameni au fost uciși in atacul armat din San Jose, California, miercuri, iar atacatorul era angajat al companiei vizate,…

- Un atac armat s-a soldat miercuri cu ”mai multi morti” si raniti în incinta unei companii de transport public, Valley Transportation Authority, care gestioneaza transportul într-o parte a regiunii, la San Jose, în California, anunta politia locala, relateaza AFP.Presupusul…

- Atacul a avut loc la o companie transport public - Valley Transportation Authority (VTA), care se ocupa cu transportul intr-o parte a regiunii, la San Jose, in California.Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter…

- Doua persoane au murit in aceasta dimineața in urma exploziei unui cazan cu substanțe bituminoase, la fabrica de pavele din cartierul Cazanești din Ramnicu Valcea. 1 de 3 Din datele preliminare, sunt 2 persoane decedate. Intervin 1CBRN, 1 ASAS, 1 SMURD cu 12 subofiteri și 2 ambulanțe SAJ din care o…