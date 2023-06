Stiri pe aceeasi tema

- Cod roșu la Timișoara și in Timiș. Case, curți și subsoluri inundate. In urma fenomenelor meteorologice avertizate, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara sunt solicitați sa intervina, pana in acest moment, pentru...

- Consultații in specialitatea genetica medicala la Spitalul "Victor Babeș". Continua dezvoltarea Ambulatoriului de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara.

- Semnal de alarma tras de specialiștii de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara trag un semnal de alarma vizavi de un microb care se afla in spatele celor mai frecvente infecții bacteriene, ce pot cauza mai...

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara are un nou specialist in bolile gastrointestinale: Diana Nicoleta Popitiu. Ea a inceput colaborarea cu unitatea sanitara in aceasta luna, iar cu aceasta ocazie reprezentanții spitalului amintesc și de riscurile asociate infecțiilor…

- Specialistii din Timisoara anunta ca a reinceput sezonul capuselor, mai ales ca iarba din mai multe parcuri a crescut foarte mult in urma ploilor si nu a fost taiata. Numai in ultimele doua saptamani, aproape 20 de persoane au solicitat ajutorul medicilor de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes”…

- Camera de consiliu a Tribunalului Timis a dispus inceperea judecarii unui dosar ce include patru cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara si o societate comerciala, privind folosirea resurselor spitalului la prelucrarea de teste COVID-19 in beneficiu privat.