- Cel mai urat coșmar al locuitorilor din Bata s-a adeverit: o ploaie torențiala a inundat mare parte din sat, pentru ca apa nu s-a putut scurge in Mureș, mai multe vai fiind colmatate in urma lucrarilor la tronsonul de cale ferata de mare viteza. Unii localnici au tras de mult semnale de alarma, avertizand…

- Centrul Infotrafic a transmis o informare conform careia sambata dupa-amiaza se circula in conditii de ploaie torentiala pe intreg tronsonul autostrazii A2 Bucuresti - Constanta. Pentru ca s-a acumulat apa pe carosabil, exista pericol de acvaplanare.

- 24 mai| Avertizare COD GALBEN de furtuna in Alba. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina Meteorologii ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in Alba și alte județe din țara in intervalul 24 mai ora 12.00 pana la ora 23.00. In intervalul menționat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting de furtuna pentru localitati din judetele Arad, Galati, Vaslui, Alba, Sibiu si Bihor, valabile pe parcursul urmatoarei ore.

- O ploaie torențiala cu grindina a provocat inundații in orașul italian Florența. Canalizarea nu a facut fața debitului mare, așa ca strazile au fost acoperite de apa.Afectat a fost in special centrul istoric, dar și cartiere din alte zone ale orașului.

- COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 15.00: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina. Localitațile vizate COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 15.00: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina. Localitațile vizate Meteorologii ANM au emis luni 8 mai, o avertizare…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca circulatia se desfasoara in conditii de ploaie si burnita in mai multe judete ale tarii, dar nu sunt semnalate drumuri inchise. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri…

- Conform sursei citate, pe A2 Bucuresti-Constanta, intre kilometrii 175-212, precum si pe tot tronsonul autostrazii A4 Ovidiu-Agigea sunt acumulari de apa pe carosabil, existand risc de acvaplanare.In acest context, soferii sunt sfatuiti sa circule cu atentie foarte mare, sa reduca semnificativ viteza…