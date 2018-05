Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis, vineri, prin vocea Gabrielei Firea, lider important al partidului social-democrat, prima reacție dupa ce Klaus Iohannis a cerut demisia premierului Dancila. Primarul General publica un anunț și reacționeaza dur la solicitarea președintelui Klaus Iohannis: ”Ințeleg nevoia…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, reacționeaza dur la solicitarea președintelui Klaus Iohannis:”Ințeleg nevoia dlui președinte Iohannis de a-și acoperi declarația total deplasata facuta ieri in legatura cu vizita in Israel a delegatiei guvernamente si parlamentale la cel mai inalt…

- Relația primari - Guvern ”Noi am tot schimbat formule de conducere. Hai sa vedem: feedback-ul de la primari este luat in seama imediat de autoritațile guvernamentale? Eu ințeleg ca am schimbat doua guverne tocmai pentru ca intrebarile lor nu au avut un raspuns imediat” a afirmat Nicolae Banicioiu. …

- Nicolae Banicioiu, parte a disidentilor din PSD alaturi de Ecaterina Andronescu, și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD. Intrebat de catre Val Valcu care scopul Congresului, Banicioiu a declarat ca nu este foarte convins daca partidul știe de fapt de ce este organizat.…

- Bucuresti, 27 feb /Agerpres/ - Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, el declarand ca a depus noi dovezi, documente si fotografii. ''Am depus documente, am…

- Decizia primarului Gabriela Firea de a inchide scolile din Bucuresti luni si marti din cauza vremii este o masura pompieristica, declara la RFI consilierul general USR Roxana Wring. Consilierul general critica masura inchiderii scolilor din Bucuresti: „Mie mi se pare inoportuna si parintii cu care am…

- Mihai Traistariu a fost dat in judecata, dupa ce s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț. Avocații au luat deja masuri și au adunat probele necesare. „Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018,…

