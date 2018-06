Rupere de nori la Poiana Câmpina. Viitura a inundat drumurile si a luat pe sus patru masini

O ploaie torentiala care a durat aproape doua ore a făcut prăpăd în Bobolia, Poiana Câmpina în această seara, dar si in alte zone din nordul judetului. La intrarea in Poiana Campina, drumurile au fost inundate, in special… [citeste mai departe]