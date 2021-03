NASA a anuntat vineri ca roverul Perseverance si-a rotit cu succes rotile pe planeta Marte pentru prima data de la asolizarea din urma cu doua saptamani, deplasandu-se cativa metri, transmite AFP.

Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi



In timpul acestui prim traseu realizat joi dupa-amiaza si destinat verificarii bunei functionari a sistemului, vehiculul echipat cu sase roti a avansat patru metri, apoi a facut o rotatie spre stanga, dupa care a efectua o manevra in spate de aproximativ…