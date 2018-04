VIDEO Ronaldo (87') a salvat-o pe Real Madrid de la o nfrngere pe propriul teren (1-1 cu Bilbao)

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata pe teren propriu cu formatia Athletic Bilbao, miercuri seara, in cadrul etapei a 33-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Oaspetii au deschis scorul in prima repriza, prin Inaki Williams (min. 14) si au fost…

- Gianluigi Buffon si Cristiano Ronaldo au fost protagonistii unui moment deosebit, dupa finalul meciului din Liga Campionilor de pe Santiago Bernabeu, terminat 1-3 și cu calificarea in ultimul minut a Realului, dupa un penalty controversat.

- Juventus a fost eliminata dramatic de Real Madrid in sferturile Champions League, dupa un gol inscris din penalty de Cristiano Ronaldo, in minutul 90+8. Massimiliano Allegri, tehnicianul "Batranei Doamne", s-a aratat extrem de multumit de modul in care au luptat elevii sai pe "Santiago Bernabeu", precizand…

- Juventus a fost aproape de a intoarce soarta calificarii, dupa ce italienii au condus-o pe Real Madrid cu 3-0 pana in ultimele minute ale meciului de pe "Santiago Bernabeu". In prelungiri, campioana Spaniei a primit un penalty controversat, iar Gianluigi Buffon a fost eliminat dupa ce a vazut cartonasul…

- REAL MADRID - JUVENTUS LIVE VIDEO in Liga Campionilor. ONLINE STREAM vezi meciul TELEKOM Sport. Real este la un pas sa ajunga din nou in semifinalele Ligii Campionilor, urmand s-o intalneasca miercuri acasa pe Juventus Torino in returul sferturilor de finala, dupa ce in mansa intai s-a impus cu 3-0.…

- Seara cu rezultate nebune in optimile Ligii Campionilor. Miliardarii de la Paris St. Germain au fost umiliti de Real Madrid si au ratat calificarea in sferturile competitiei in ciuda unor transferuri de sute de milioane de euro. Madrilenii au castigat si returul dupa ce s-au impus cu 3-1 pe Santiago…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid se pregateste sa ii mareasca salariu lui Cristiano Ronaldo, atacantul portughez urmind sa incaseze 30 milioane de euro pe an, incepind din sezonul viitor, anunta presa iberica. Potrivit cotidianului ABC, oficialii lui Real vor sa-l convinga pe starul lusitan sa ramina…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid se pregateste sa ii mareasca salariu lui Cristiano Ronaldo, atacantul portughez urmand sa incaseze 30 milioane de euro pe an, incepand din sezonul viitor, anunta presa iberica. Potrivit cotidianului ABC, oficialii lui Real vor sa-l convinga pe starul…