VIDEO - Romii s-au luat la bătaie cu polițiștii: circ de zile mari, după ce o petrecere a fost oprită A fost scandal monstru in Roșiori de Vede. Mai mulți indivizi care dadeau o petrecere in mijlocul strazii s-au luat la bataie cu Poliția, dupa ce agenții au venit și le-au spus sa se opreasca, informeaza postul B1 TV. Tot scandalul a inceput dupa ce mai mulți membri ai unor familii de etnie roma au organizat o petrecere chiar in mijlocul strazii. Oamenii au scos in strada mese, scaune, au adus lautarii, iar petrecerea dadea semne ca nu se va opri pana dimineața. Doar ca unii vecini nu au apreciat distracția și au sunat la Poliție. Inițial a venit doar un echipaj de la Poliția… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

