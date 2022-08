Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret in urma unui grav accident de circulație. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 240+100 de metri, in zona localitații Lazaret,…

- Trei persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret in urma unui grav accident de circulație. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 240+100 de metri, in zona localitații Lazaret,…

- Acesta este momentul terifiant in care doi barbați sunt aruncați in aer de o presupusa mina maritima ruseasca, dupa ce au inotat pe o plaja din Odesa, Ucraina. Detonația infioratoare a ranit și alți doi, dupa ce o mulțime de vizitatori de pe plaja s-au adunat, in ciuda avertismentelor de a evita coasta.…

- Codul portocaliu de furtuni vizeaza Oltenia, local Muntenia și zona Carpaților Meridionali. De la ora 12 și pana maine dimineața, in aceste regiuni vor fi averse, descarcari electrice, pe alocuri vijelii și grindina. In plus, se vor strange cantitați de apa de peste 70 l/mp. De asemenea, mare parte…

- Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciuperca, a fost gasit mort, in aceasta dimineața, la marginea unui drum din județul Valcea, unde se afla in concediu. Primele informații sunt ca politicianul a avut un atac sau s-a lovit in cadere de vreo piatra, dar se iau in calcul și alte…

- Un șoer beat și drogat urmarit de poliție pentru ca depașise limita legala de viteza a lovit o alta mașina in care erau patru tineri. Aceștia au fost raniți grav, iar autoturismele au fost complet distruse. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din localitatea Cristian, județul Sibiu. Polițiștii…

- Aproximativ 70 de pasageri ai unui tren s-au evacuat, miercuri, din garnitura feroviara dupa ce un incendiu a izbucnit la locomotiva. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, focul a izbucnit in timp ce trenul care circula pe relatia Sibiu – Ramnicu Valcea se afla in miscare, in…