- Cateva sute de persoane s-au adunat, miercuri, in fata Catedralei Arhiepiscopale din Constanta, pentru a pleca in procesiunea de Boboteaza catre Portul Tomis, IPS Teodosie spunandu-le credinciosilor ca acolo sa pastreze distanta fizica, "sa nu suparam autoritatile", noteaza news.ro. Procesiunea…

- Credincioșii care merg de Boboteaza la Patriarhie, in Capitala, primesc agheasma imbuteliata in sticle de un litru. Pentru acest lucru, ei trebuie, insa, sa respecte regulile impuse de autoritați, respectiv pastrarea distanței sociale, purtarea maștii de protecție, precum și "sa adopte un comportament…

- Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, miercuri, 6 ianuarie, nu va avea loc procesiunea de Boboteaza, fiind pentru a doua oara in 20 de ani cand nu se organizeaza acest eveniment. Prima data s-a intamplat im 2017, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, scrie presa din Buzau.…

- Jandarmii Capitalei vor asigura buna desfasurare a evenimentelor prilejuite de Boboteaza care vor avea loc, miercuri, la Catedrala Patriarhala de pe Dealul Mitropoliei, precum si la alte lacase de cult din Bucuresti, potrivit Agerpres. "Atat pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice,…

- Biserica Ortodoxa a anunțat programul evenimentelor religioase care vor avea loc la Catedrala Patriarhala din București, de sarbatoarea Botezului Domnului. In acest an, evenimentele de la Catedrala Patriarhala vor ține cont de restricțiile impuse de pandemie: credincioșii vor avea cai speciale de acces…

- Aproape 8.000 de pelerini au fost, duminica, la Patriarhie, sa se inchine la Moaștele Sfantului Dimitrie cel nou. Slujba de seara a inceput cu peste 250 de persoane. Coada s-a intins pe o distanta de aproximativ 250 de metri, transmite Mediafax.Cozi lungi au fost, duminica, la Patriarhia din…

- Moastele Sfantului Dimitrie cel Nou au fost scoase, duminica dimineata, in procesiune si asezate in baldachinul de langa Catedrala Patriarhala din Capitala. Procesiunea are loc in contextul in care Bucurestiul este pe primul loc ca numar zilnic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

