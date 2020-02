Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a ajuns miercuri dimineata in tara, iar in jurul pranzului a fost la capela Cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul fiicei sale. Potrivit prietenei vedetei, Rodica Topescu a aflat de moartea Cristinei de la televizor. ”Mama Cristinei a aflat de moartea ei (n.red…

- Romaia va beneficia de standuri la targul internațional de turism unde va fi promovata ca destinație turistica! Țara noastra are locuri incredibil de frumoase care au o devarata poveste de spus motiv pentru care merita sa fie promovata!

- Din pacate, sfarșitul de an vine cu vești proaste din partea Irinei Rimes: vedeta Pro TV și totodata una dintre cele mai iubite artiste din Romania a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion, anunța protv.ro.Anunțul a fost facut de vedeta prin intermediul rețelei de socializare…

- A trecut Craciunul și ne pregatim de Revelion. In perioada sarbatorilor, cei mai mulți artiști au gasit timp sa petreaca alaturi de familie și prietenii apropiați și nu au ținut doar pentru ei experiențele de Craciun. S-au laudat cu ce familii faine au pe Instagram și Facebook. Alina Eremia a pus fotografii…

- Ofertele de iarna pentru Republica Moldova, care a fost inclusa in top 10 destinatii turistice de catre New York Times si Lonely Planet, se axeaza pe turismul rural, oenoturism si experiente culinare, fiind pe placul celor care prefera activitatile in aer liber, dar si al celor care cauta gastronomie…

- Narcisa Suciu locuiește de mai mulți ani in Finlanda, alaturi de soțul și fiica ei, Daria. Chiar daca este stabilita acolo, artista revine in Romania, mai ales in preajma sarbatorilor. Invitata la "Rai da' buni", dupa o lunga perioada in care nu s-a mai aflat in lumina reflectoarelor, Narcisa Suciu…

- Edward Sanda a reacționat dupa ce, ieri, presa din Romania a scris ca formeaza un cuplu cu Cleopatra Stratan. Artistul a comentat zvonurile din presa alaturi de Amna, cu care a lansat piesa „In ochii lui”. Dupa ce a citit articolele din mediul online, cantareața l-a luat la intrebari pe Edward, care…