Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganul, așa cum este cunoscut in lumea mondena, a avut parte de o scena șocanta in timp ce canta la un eveniment din strainatate, alaturi de Sorinel Puștiu. Cantarețul s-a trezit cu un pumn in fața de la unul dintre petrecareți si nu a avut timp sa reacționeze. SCANDAL MARE in LUMEA…

- Producția include scene de la Marea Unire, dar și pasaje care reflecta detenția cardinalului în penitenciarul de la Sighet. Cardinalul, un film semnat de Nicolae Margineanu, dupa un scenariu de Bogdan Adrian Toma, va putea fi vazut pe ecranele din România începând cu…

- KFC a decis oprirea tuturor mașinilor de gheața din toate restaurantele lanțului din Romania, pana la finalizarea verificarilor, și a demarat o investigatie interna pentru a determina cauzele care au condus la apariția unor bacterii in gheața cu care erau pregatite bauturile racoritoare. Masura a venit…

- Cu 3 saptamani ramase pana la primul tur al alegerilor prezidențiale, premierul destituit, Viorica Dancila, a declarat, duminica seara, ca social-democratii iau in calcul suspendarea din funcție a presedintelui Klaus Iohannis. „Avem acest instrument, o sa discut si cu colegii mei, luam in calcul suspendarea…

- Adina Valean este optiunea a doua pentru cazul in care presedinta aleasa a Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, ar insista cu pastrarea cotei de gen solicitata in debutul procesului de formare a Comisiei, au mai explicat sursele citate. "Siegfried Muresan are toate sansele sa fie acceptat.…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca „toti barbatii din Romania si-au gasit tinta perfecta” si ca „toti vor sa se lupte cu premierul Romaniei”. „Nu mai au nimic de impartit intre ei (...). Eu sunt convinsa ca am puterea sa merg mai departe si sa le demonstrez ca gresesc”, adauga ea. Totodata, premierul…