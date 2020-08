Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost acum doua saptamani la mare. Eu cu sotul si copiii. Sotul avand glicemia foarte mare... am avut simptome imediat si eu, si sotul si copiii. Ne-au depistat ca avem COVID. Pur si simplu am fost o zi la mare si atat. Era aglomeratie mare, dar nu stiu de unde am fi putut sa luam. N-am nici cea…

- O echipa de medici germani și romani de la spitalul Siloah din Pforzheim, Germania, a venit la Brașov cu o donație de echipamente și consumabile medicale in valoare de peste 50.000 de Euro ca sa ajute medicii brașoveni in combaterea pandemiei, informeaza ambasada Germaniei la București. Echipa de medici…

- Romanii care vor sa se testeze pentru coronavirus scot din buzunare de patru ori mai mult, fata de nemti. Pretul unui test COVID in Germania este aproximativ 19 euro, iar in Romania ajunge chiar si la 80 de euro. Un test pentru depistarea coronavirusului, in Romania, se poate efectua pentru o suma…

- STARE DE ALERTA. "Masuri anunțate de autoritațile romane și cele spaniole in context Covid19 ROMANIA - Incepand cu 15 iunie a.c. se menține obligativitatea intrarii in izolare la domiciliu sau carantina (la cerere) pentru o perioada de 14 zile pentru toate persoanele care sosesc din…

- Terapia cu plasma convalescenta prelevata de la persoanele vindecate de infecția cu Sars-Cov2 la pacienții cu Covid-19 are efecte benefice, sugereaza cel mai amplu studiu realizat pana acum pe acest subiect. Studiul a fost realizat de cercetatori de la rețeaua de spitale Mount Sinai din New York și…

- Medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, dedicat COVID-19, si Adrian Marinescu, medic primar la Institutul Matei Bals din Bucuresti, au declarat vineri pentru HotNews.ro ca le-au administrat hidroxiclorochina unora dintre pacientii lor, dar nu s-au confruntat…

- "Ne-au sunat oameni sa ne intrebe daca nu se poate ca rezultatul testelor sa ajunga doar la ei și nu și la DSP. Oamenii voiau sa știe cum se poate proceda ca daca ies pozitivi rezultatul sa fie comunicat doar persoanei. Poate ca nu ar fi rau ca Ministerul Sanatații sa analizeze cu epidemiologii daca…

- Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter…