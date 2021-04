VIDEO Româncă cu gâtul tăiat în Italia: Autoritățile spun că ar fi vorba despre o reglare de conturi în lumea escortelor Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani, a fost ucisa cu salbaticie in Italia. Din locuința femeii au disparut toate dispozitivele electronice ale acesteia, inclusiv telefonul și tableta, cel mai probabil pentru ca dețineau dovezi. Anchetatorii nu exclud o reglare de conturi in lumea escortelor. Romanca de 32 de ani a fost gasita cu gatul taiat intr-un apartament din Aosta, in weekend, conform Agenției ANSA. Toate dispozitivele electronice ale femeii au disparut, inclusiv telefonul și tableta. Anchetatorii spun ca este posibil ca asasinul sa fi luat tableta și telefonul victimei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 32 de ani a fost ucisa cu salbaticie in Italia. Din locuinta femeii au disparut toate dispozitivele electronice ale acesteia, inclusiv telefonul si tableta, cel mai probabil pentru ca detineau dovezi. Anchetatorii nu exclud o reglare de conturi in lumea escortelor. Romanca de 32 de ani…

- Un barbat din orașul Galați a murit dupa ce a fost injunghiat de 30 de ori. Cadavrul cu gatul taiat a fost gasit miercuri seara intr-un apartament. Principalul suspect este un om al strazii. Victima a fost gasita in locuința sa dintr-un bloc din orașul Galați. Cadavrul era acoperit cu mai multe paturi,…

- O vedeta din Italia a fost jefuita chiar de o romanca. Cum s-a petrecut totul și cine a fost ținta perfecta pentru femeie? Paguba a atins 150.000 de euro. Ce detalii sunt cunoscute despre hoți și cum i-au idetificat anchetatorii? O romanca a jefuit o vedeta din Italia. Paguba: 150.000 de euro O romanca…

- O romanca de 18 ani ce s-a stabilit in Marea Britanie a fost judecata de un tribunal din Londra. Femeia este acuzata de o crima ce a comis-o impreuna cu iubitul ei englez de 25 de ani. Cei doi ar fi ucis un mare campion irlandez de dans. Diana Cristea, o romanca de 18 ani, și Joel Osei, iubitul ei in…

- O romanca de 49 de ani, care lucra ca ingrijitoare, a fost gasita moarta intr-un canal din Luni, provincia La Spezia, Liguria, Italia. Trupul femeii care plutea deasupra apei a fost observat de trecatori, care au dat alarma. Oamenii legii sosiți la fața locului au descoperit la aproximativ 100 de metri…

- Italia ramane inchisa pana in luna mai Italia ramane inchisa pana in luna mai. De luni, peste jumatate din tara va fi in scenariul rosu. Calabria, Toscana si Valle d’Aosta se alatura celor 7 regiuni si provinciei autonome Trento in care sunt deja in vigoare cele mai dure restrictii. Cu inca 24.000 de…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, predarea catre autoritatile din Italia a unei femei de 33 de ani, din Goicea, cercetata pentru comiterea infractiunilor de jaf armat si santaj. Femeia a fost arestata preventiv pe 6 martie, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile italiene.…

- Paștele catolic este sarbatorit intre 3 și 5 aprilie, insa in contextul pandemiei de COVID-19, autoritațile din mai multe țari iau in considerare carantina. Autoritațile din Italia au decis sa instaureze carantina naționala in weekendul care cuprinde Paștele catolic. Aceasta masura are scopul de a limita…