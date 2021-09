Veteranul rocker britanic Rod Stewart, in varsta de 76 de ani, a anuntat joi lansarea noului sau album de studio, "The Tears of Hercules", relateaza EFE. Noua productie discografica a lui Rod Stewart, coautor al celebrei piese "Maggie May", va fi aparea pe piata pe 12 de noiembrie, a anuntat muzicianul pe contul sau de Twitter. "Nu am mai spus niciodata asa ceva despre eforturile mele anterioare, insa cred ca acesta este cel mai bun album al meu de multi ani", a asigurat Rod Stewart, care in 2018 a lansat "Blood Red Roses", iar in 2015 "Another Country". In anticiparea noului sau album, muzicianul…