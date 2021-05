Stiri pe aceeasi tema

- O investigație a jurnaliștilor de la The Guardian prezinta breșa din sistemul de control al companiei Google care permite liderilor autoritari sa-și inșele și manipuleze cetațenii și sa harțuiasca criticii, chiar daca compania este notificata de incalcarea regulilor de folosire a platformei de socializare.…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Rusia incetinește viteza de funcționare a platformei Twitter, pe care o acuza oficial ca nu a eliminat mii de postari “cu conținut interzis”, informeaza BBC. De asemenea, utilizatorii ruși au declarat ca intampina dificultați in accesarea fotografiilor și videoclipurilor de pe site. Autoritatea de…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- Compania chineza Sinopharm va fi pregatita sa furnizeze Ungariei, inainte de data livrarii prevazuta de contract, un volum mai mare de vaccin anti-COVID-19 decat s-a angajat initial, a anuntat astazi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto. Potrivit acordului initial, Ungaria urma sa primeasca 500.000…

- Vaccinul impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 produs de Sinovac a fost aprobat in China. Acesta este al doilea vaccin anti COVID-19 aprobat de Beijing, dupa cel de la Sinopharm. Compania chineza...

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat contracte…