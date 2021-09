VIDEO RO Vaccinare: Ce conţine vaccinul ARN mesager pe înţelesul tuturor Autoritațile au publicat pe pagina RO Vaccinare un videoclip in care explica pe larg ce conține vaccinul ARN mesager și cum acționeaza in organism. Potrivit RO Vaccinare, lista ingredientelor vaccinului ARN mesager este relativ simpla in comparatie cu alte vaccinuri si prezinta un risc foarte scazut de reactii adverse. “Ce conține vaccinul ARN mesager pe ințelesul tuturor! Lista ingredientelor este relativ simpla in comparație cu alte vaccinuri: apa, saruri, oțet, zahar, grasimi și o substanța activa, fara conservanți. Majoritatea ingredientelor acestui vaccin sunt substanțe care se gasesc in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

