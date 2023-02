VIDEO – REVOLTĂTOR: Câinii vagabonzi din Bistrița au mai omorât o oaie! De data asta, pe strada Lempeș O haita de caini a dat atacul, azi-noapte, in curtea unui bistrițean, pe strada Lempeș. I-a omorat o oaie și ranit grav o a doua. ”Putea fi soția sau fetița! E revoltator. Iar autoritațile mi-au lasat un gust amar!” a povestit pagubitul. Un nou atac al cainilor vagabonzi, in Bistrița. De aceasta data, totul s-a intamplat pe strada Lempeș. Azi-noapte, o oaie a fost omorata și o alta grav ranita. ”Eu am patru oițe pe care le țin pentru placerea mea, de hobby. Am o livada de 1,8 ha, imprejmuita in spatele casei, și acolo le țin. Am și caini de paza. Dar azi-noapte i-am lasat in pace. Dimineața mi-am… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița a alocat pentru anul acesta sume frumușele pentru cumpararea de utilaje destinate stației de asfalt. Potrivit edilului, aceasta va fi pusa in funcțiune „odata ce vremea va permite”. Primaria Bistrița a alocat anul acesta peste 6,6 milioane de lei pentru dotarea Direcției de Servicii…

- Potrivit viceprimarului Sorin Hangan in jur de 800 de caini fara stapan hoinaresc pe strazile din Bistrița. Acesta spune ca problema va fi rezolvata total abia in cațiva ani. Mai mulți consilieri locali și-au manifestat ingrijorarea in cadrul ședinței ordinare de ieri cu privire la numarul mare de caini…

- Cainii vagabonzi au omorat o femeie in București. In Bistrița, azi-noapte, ar fi omorat trei oi. Iar la primele ore ale zilei, o haita de caini a fost vazuta in zona caii ferate din Decebal. Valuri de reacții in mediul online, in ultimele zile, dupa ce o femeie a fost omorata de cainii vagabonzi, in…

- Primaria Bistrița a pus la dispoziția cetațenilor un tel verde pentru sesizarea problemelor cu iluminatul public. Doar ca cei ce suna sunt intampinați de robotul integrat al…municipiului Arad. In luna octombrie 2021, Primaria Bistrița punea la dispoziția cetațenilor un tel verde pentru sesizarea problemelor…

- „Ne-am obișnuit deja: pentru toate proiectele pe care Primaria Bistrița le face prost, vinovat este PSD” – spune intr-un mesaj video deputatul Daniel Suciu, care atrage atenția ca, la Bistrița, bordurile au ajuns sa coste de 6 ori mai mult decat in alte orașe. Acesta a transmis public o rugaminte celor…

- „Ne-am obișnuit deja: pentru toate proiectele pe care Primaria Bistrița le face prost, vinovat este PSD” – spune intr-un mesaj video deputatul Daniel Suciu, care atrage atenția ca, la Bistrița, bordurile au ajuns sa coste de 6 ori mai mult decat in alte orașe. Acesta a transmis public o rugaminte celor…

- Ne-am obișnuit deja: pentru toate proiectele pe care Primaria Bistrița le face prost, vinovat este PSD – a remarcat deputatul Daniel Suciu. Acesta a transmis public o rugaminte celor de la DSP: Deputatul Daniel Suciu a comentat in legatura cu bordurile recent montate pe Bulevardul Republicii. „Este…

- Sezonul de iarna se apropie cu pași repezi. Primarul Ioan Turc a explicat ca nu e nevoie de contractarea unei firme pentru deszapezirea strazilor din municipiu. ”Lucrarile le vor face cei de la Direcția de Servicii Publice. Va fi la fel ca anul trecut…” a declarat Ioan Turc. Iarna se apropie cu pași…