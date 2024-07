VIDEO. Revolta românilor din Leeds: au cântat pe stradă şi au implorat autorităţile să aducă copiii înapoi Vineri seara sute de romani au iesit pe strazile orasului si au marsaluit pasnic, scandand „Va rog sa aduceți copiii inapoi”. Parintii copiilor au anuntat ca vor intra in greva foamei pana cand copiii lor vor fi adusi inapoi acasa. Dupa noaptea tensionata de vineri, in care membrii comunitații romanești și rome au organizat un […] The post VIDEO. Revolta romanilor din Leeds: au cantat pe strada si au implorat autoritatile sa aduca copiii inapoi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

