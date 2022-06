Stiri pe aceeasi tema

Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, transmite Reuters.

Un barbat din judetul Iasi, suspectat ca a furat peste 500.000 de lei din locuinta unui cunoscut, a fost retinut de politisti, potrivit Agerpres.

Un sofer din Iasi care in urma cu un an a fost implicat intr-un accident rutier a contestat in instanta procesul verbal prin care i-a fost ridicat permisul de conducere pe motiv ca la testul de alcoolemie i-a iesit un rezultat de 0,06 la mie alcool pur in aerul respirat, el aratand ca s-a sters la…

Social-democratii ieseni reafirma sustinerea principiilor transparentei si corectitudinii, in cadrul procesului de reforma inceput dinainte de alegerile locale din 2020. Din acest motiv, au fost promovate la nivel public persoane tinere, competente, asupra carora sa nu planeze suspiciuni de coruptie…

Liderul PSD Iași, senatorul Maricel Popa, ii ataca dur pe liberalii Costel Alexe și Mihai Chirica, despre care susține ca au parasit orașul și județul, iar proiectele lor sunt ignorate inclusiv de catre Guvern și conducerea centrala a PNL.

Social-democratii ieseni au participat astazi la o noua actiune de plantare de puieti in judetul Iasi. Dupa cele organizate la Raducaneni, Hirlau si in municipiul Iasi, tinerii si seniorii social-democrati au plantat peste 2000 puieti de salcam la Tutora, in apropierea Depozitului Ecologic de Deseuri.

Un incendiu puternic a izbucnit la un bloc din București, in zona Doamna Ghica. Incendiul se manifesta la etajul șapte al unui bloc de 10 etaje.

Doi dintre cei trei copii care au suferit arsuri in urma incendiului din satul Focșasca, comuna Tacuta, din județul Vaslui, sunt transportați la un spital din Iași. Ei au arsuri pe o suprafața foarte mare din corp. Din pacate, fetița in varsta de 3 ani a decedat, conform Mediafax.