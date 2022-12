VIDEO. Revoltă în Belarus: soldații refuză să lupte împotriva Ucrainei, deși rușii se antrenează împreună cu trupele bieloruse Soldații și ofițerii din armata bielorusa sunt nemulțumiți de activitațile conducerii militaro-politice și de amenințarea de a trage țara intr-un razboi cu Ucraina.Inca nu exista semne ale formarii unor grupuri ofensive inamice, dar armata bielorusa nu este incantata de perspectiva luptei impotriva Ucrainei. Insa pregatirea unitaților ruse continua pe terenurile de antrenament din Belarus. Aceasta […] The post VIDEO. Revolta in Belarus: soldații refuza sa lupte impotriva Ucrainei, deși rușii se antreneaza impreuna cu trupele bieloruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

