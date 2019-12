Stiri pe aceeasi tema

- ANUL NOU 2020: Traditii de Revelion 2020 NU da bani in ultima zi si in prima zi a anului. Risti sa pierzi sporul la bani. Pune in casa vasc pentru a avea noroc. Nu stinge lumina, lasa o lumanare aprinsa sau o lampa pana ziua si noaptea. Prima persoana care trebuie sa-ti…

- In ultima zi din an se trage linie, se fac planuri pentru viitor, dar nu inainte de a respecta si cateva superstitii. Purtati culoarea rosie la miezul noptii, tineti bani in buzunar, mancati struguri pentru belusug si sanatate si peste pentru abilitate

- Vremea de Revelion. Astazi, valorile de temperatura vor marca o creștere in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 și 8 grade, mai scazute in depresiuni.

- Meterologul Administratiei Nationale de Meteorologie, Alina Șerban anunta ca incepand de sambata, odata cu intrarea in Romania a unei mase de aer cald, vremea se incalzeste semnificativ, mai ales in zonele inalte. De astazi, in tara noastra a patruns o masa de aer cald din nordul Africii, lucru care…

- Salvamont Romania a emis un avertisment de vreme rea pentru muntii Bucegi, unde vizibilitatea e scazuta din cauza cetii. Nu e recomandat in urmatoarele 5 zile sa urcati pe munte. O calugarita din Timis a fost in pericol dupa ce s-a ratacit pe traseul dintre Babele si Piatra Arsa. Era in prag de hipotermie…

- Prognoza meteo pentru București, duminica, 27 octombrie. Vremea se menține racoroasa și placuta și la final de weekend. Meteorologii anunța ca va fi destul de cald, insa nu la fel de cald ca in zilele trecute.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, dupa doua zile de vreme foarte rece, se incalzește. Vor fi temperaturi medii in jurul valorii de 18-19 grade Celsius. In județul Alba, in urmatoarele doua saptamani,…