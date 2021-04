Așa cum și OSCE a recunoscut, in Romania anului 2020, libertatea religioasa a fost terfelita in picioare de catre Guvern cu acceptul, culmea!, chiar a instituției care ar fi trebuit nu doar sa o apere, ci și sa le explice guvernanților ca dreptul la religie este unul consfințit prin Constituție: Secretariatul de Stat pentru Culte.

Cu toții ne amintim de inchiderea bisericilor in fața credincioșilor chiar de cea mai importanta sarbatoare a creștinilor, Invierea Domnului, de interzicerea impartașaniei comune, care inca este in vigoare, dar și de interzicerea accesului in cimitire sau la…