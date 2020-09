Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea anuala a Diplomației Romane, in format online Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Planul Ministerului de Externe pentru crearea unui mecanism mai eficient de alerta timpurie pentru situații de urgența este pe agenda Reuniunii Anuale a Diplomației Române care continua marti, în…

- Ajutor al Romaniei ptr soc. civila si jurnalistii independenți din Belarus Proteste în Minsk. Foto: Agerpres/EPA. România va aloca un ajutor de 100.000 de euro pentru societatea civila si jurnalistii independenti din Belarus, a anuntat ministrul de externe. Bogdan Aurescu…

- Ministrul spaniol al egalitatii, Irene Montero, a cerut vineri guvernelor regionale din Spania sa inchida bordelurile pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, la o saptamana dupa ce executivul spaniol a inchis majoritatea localurilor nocturne si a impus mai multe alte restrictii in urma…

- Turcia a anunțat marți ca își suspenda proiectul de explorare a gazelor naturale în zona disputata cu Grecia din estul Mediteranei, o masura menita sa reduca tensiunile cu Atena, relateaza AFP.Ankara a anunțat saptamâna trecuta trimiterea navei de explorare Oruç Reis…

- Relatiile Germaniei si ale Uniunii Europene cu Statele Unite nu se vor imbunatati automat in situatia in care presedintele american, Donald Trump, nu va obtine inca un mandat, afirma Heiko Maas, ministrul german de Externe, citat de Rheinische Post si de Politico.eu, potrivit MEDIAFAX."Cei…

- Ministrul Bogdan Aurescu a pledat pentru identificarea unei solutii juridice pentru ca romanii din Spania care isi doresc acest lucru sa poata detine dubla cetatenie romana si spaniola, acesta fiind un deziderat constant al membrilor comunitatii romane din aceasta tara, se menționeaza intr-un comunicat…

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca o revenire a cazurilor de coronavirus in Catalonia revine sub control si ca spera ca nu va fi nevoie de inchiderea granitei cu Franta, transmite Reuters, conform news.ro.In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului…

- Venezuela a renuntat sa o expulzeze pe ambasadoarea Uniunii Europene (UE) de la Caracas, au anuntat joi, intr-un comunicat comun, seful diplomatiei europene si ministrul de externe venezuelean, informeaza AFP. "Guvernul venezuelean a decis sa anuleze decizia luata pe 29 iunie 2020, prin care ambasadoarea…