Cu un ton hotarat, presedintele SUA Joe Biden si-a aparat marti decizia de a pune capat razboiului american din Afganistan, in pofida criticilor puternice la adresa operatiunilor de evacuare, haotice si marcate de un atentat, relateaza AFP. ''Va dau cuvantul meu, din suflet. Sunt convins ca aceasta este decizia corecta, o decizie inteleapta si cea mai buna decizie pentru America'', a declarat presedintele american in cursul unui discurs solemn rostit la Casa Alba. ''Am fost o natiune in razboi de prea mult timp'', a spus presedintele democrat, mentionand ca alegerea…