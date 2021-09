Patru craioveni au fost reținuți noaptea trecuta in urma scandalului petrecut pe 20 septembrie in parcarea unui centru comercial. Politistii Sectiei 3 Craiova i-au reținut pe barbatul, de 48 de ani si pe cei 3 tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 22 de ani, toti din Craiova, banuiti ca ar fi agresat fizic un barbat de 38 de ani si o femeie de 37 de ani, din municipiu. Persoanele vatamate au fost transportate la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conflictul ar fi pornit de la un loc de parcare. Cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire…