- In urma a cinci percheziții efectuate vineri, in judetul Buzau, politistii de investigatii criminale au reținut pentru 24 de ore un buzoian care ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre trei femei. Descinderile au avut loc pe raza municipiului Buzau si localitatilor Vernesti si Valea Ramnicului…

- Un brailean in varsta de 19 ani a fost reținut miercuri de polițiștii buzoieni dupa ce anchetatorii i-au pus cap la cap activitatea infracționala. Trei percheziții au fost efectuate, ieri, in Braila, de politistii buzoieni de investigatii criminale in urma carora tanarul a fost reținut, pentru 24 de…

- Polițiștii doljeni au desfașurat o acțiune cu efective marite pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților din domeniul circulației, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos, a altor fapte ilicite și a abaterilor la regimul rutier, in targul de saptamana Facai din Craiova, precum…

- Imagini revoltatoare transmise live pe social media. Un barbat reținut s-a filmat in mașina Poliției. Ți nu doar pe el, ci și pe polițiști. Oamenii legii insa nu au reacționat deloc. Președintele Sindicatului Europol spune ca asta „este o dovada vie ca nici in anul 2020, polițiștii nu au suficiente…

- In aceasta dimineața, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, in județele Buzau și Galați, la persoane banuite de trafic de substanțe psihoactive. Descinderile au vizat persoane…

- Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au documentat activitatea infractionala a unui grup infracțional organizat (alcatuit din 12 membri), specializat in proxenetism și spalare de bani, ce ar fi acționat in…

- F. T. Politistii rutieri care actionau pe tronsonul DN 1 B au fost sesisati, in cursul saptamanii trecute, ca in localitatea Bucov s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto și-a continuat deplasarea catre Buzau. Acesta a fost prin in trafic in localitatea…