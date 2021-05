Stiri pe aceeasi tema

- O femei de 92 de ani, dintr-o localitate din județul Dolj, data disparuta de familie, a fost gasita cu ajutorul a doi caini polițiști. Potrivit Poliției Romane, politistii de la Poliția Rurala Pielești, din județul Dolj, au fost sesizați despre dispariția unei femei, de 92 de ani, care ar fi plecat…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 14 perchezitii in judetele Olt si Valcea, la o grupare specializata in fraude informatice. Suspectii au postat anunturi fictive privind vanzarea de telefoane, console de jocuri si alte bunuri, victimele fiind cetateni din Germania, Austria și Italia. ”Din…

- Politistii din Dambovita fac, marti, 20 de perchezitii in Bucuresti si alte sapte localitati, intr-un dosar de fals si uz de fals, in care directorul unei scoli din Titu este suspectat ca a falsificat foi matricole pentru a atesta ca unele persoane au urmat cursurile unitatii de invatamant. Potrivit…

- O profesoara din Cernavoda a fost gasita moarta in casa, cu mainile legate la spate si un calus in gura. Polițiștii au deschis o ancheta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati joi, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina pentru deblocarea…

- O nunta cu zeci de invitați, din județul Dolj, a fost oprita de trupele de intervenție ale Poliției. Și asta dupa ce invitații au inceput sa transmis live pe Facebook imagini de la petrecere. Polițiștii s-au autosesizat și au descins la petrecerea de nunta organizata in localitatea Catane. La fața locului…

- Politistii bucureșteni au dat, in numai trei ore, amenzi in valoare de 90.000 de lei, in urma unor controale facute la unitati de alimentatie, vizand respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiei COVID-19. Politia Capitalei a anuntat ca au fost verificate 127 de obiective economice, din…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- Politistii fac, miercuri, 32 de perchezitii in Bucuresti și in judetele Giurgiu, Ilfov, Arges, Calarasi, Dolj si Dambovita la persoane care comercializeaza tutun prin intermediul anunturilor online. De la cinci oficii postale si o firma de curierat se vor ridica documente. ”In aceasta dimineata, politistii…