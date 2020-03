Stiri pe aceeasi tema

- Legea care impunea din 2017 marilor magazine sa expuna la vanzare cel puțin 51% produse romanești a fost modificata și aprobata in Parlament. Schimbarea legii a fost ceruta de Comisia Europeana, care a considerat ca aceasta incalca dreptul la libera circulație a marfurilor. Potrivit legislației in vigoare…

- Marii comercianți de produse alimentare nu vor mai fi obligați sa aiba la vanzare cel puțin 51% din marfa de pe raft de la producatori romani. Este vorba despre o obligație care ii viza pe comercianții cu cifre de afaceri de peste 2 milioane de euro. Comisia Europeana a deschis in 2017 o procedura…

- Persoanele care vor sa-și cumpere mașini electrice ori hibride cu bani de stat sau vor sa acceseze programul Rabla Plus, care se va desfașura și in acest an, trebuie sa știe ca exista noi condiții pe care trebuie sa le indeplineasca.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masa de la 15,18 lei la 20 de lei. Votul este decizional, astfel ca propunerea legislativa merge la promulgare, la seful statului. In favoarea proiectului s-au inregistrat 267 de voturi…

- Polițiștii din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Brezoi și Postului de Poliție Comunala Caineni au desfasurat o actiune privind verificarea modului de asigurare a securitatii armelor si al munitiilor, de catre detinatorii legali.…

- Legea privind comercializarea produselor romanești, Legea nr. 150/2016, despre care producatorii autohtoni spun ca nu s-a aplicat niciodata, iar reprezentanții supermarketurilor ca este imposibil de aplicat, a adus, totuși, o schimbare in piața de retail pe segmentul de produse alimentare. „A creat…

