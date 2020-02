VIDEO retailDetail: De ce tot mai multe lanturi de retail isi deschid restaurante

Stiri pe aceeasi tema

- Opere semnate de Dali, Picasso, Magritte, Matisse, Chagall sau Modigliani deschid prima licitație a anului 2020 in Romania. Licitația va avea loc joi, 30 ianuarie 2020, 19:00 la sediul Artmark, Palatul Cesianu-Racovița. Lucrarile de grafica și litografiile ce poarta semnatura celor mai renumiți pictori…

- Centrul Comercial Aushopping Satu Mare iși extinde oferta comerciala și inaugureaza astazi cinematograful Cinema One Laserplex, noua zona de food-court și Cartier Hub, primul spațiu comunitar din Satu Mare, dupa ce, cu doar doua luni in urma, a adus satmarenilor primul magazin Decathlon din nord-vestul…

- Centrul Comercial Aushopping Satu Mare iși extinde oferta comerciala și inaugureaza cinematograful Cinema One Laserplex, noua zona de food-court și Cartier Hub, primul spațiu comunitar din Satu Mare, dupa ce, cu doar doua luni in urma, a adus satmarenilor primul magazin Decathlon din nord-vestul Romaniei…

- Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a noului spital de la Mioveni, primul construit de la zero in Romania in ultimii 30 de ani, functioneaza incepand de miercuri. Urmatoarea etapa va presupune mutarea aici a doua sectii ale Spitalului de la Calinesti.

- Harry Morton avea 38 de ani. El era fiul lui Peter Morton, co-fondatorul binecunoscutului lant Hard Rock Cafe, care in prezent are 180 de restaurante, 24 de hoteluri si 11 cazinouri in lumea intreaga, inclusiv in Romania. De asemenea, bunicul sau era Arnie Morton, creatorul unui alt lant celebru…

- Alegerile Prezidențiale 2019, cele la finalul carora vom afla cine este șeful statului pentru urmatorii cinci ani de zile, se desfașoara și duminica, 24 noiembrie. Secțiile de votare din țara pentru Alegerile Prezidențiale 2019- turul 2, se deschid duminica, la ora 07:00 și se vor inchide la ora 21:00.…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de straini care viziteaza Romania pentru afaceri sau turism. Aceasta evolutie se traduce si printr-o competitie…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de...