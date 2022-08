Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Australia au confirmat joi ca un fragment carbonizat ce a fost descoperit de un crescator de animale intr-un tarc pentru oi provine de la o racheta spatiala utilizata intr-o misiune a companiei americane SpaceX, informeaza AFP.

- Familia Musk „a realizat o mulțime de lucruri” de-a lungul vremii, așa ca succesul CEO-ului SpaceX și Tesla nu este surprinzator, a declarat luni Errol Musk, in cadrul unui interviu in care a vorbit despre fiul sau Elon Musk, citat de The Guardian. Intrebat la un post de radio din Australia daca este…

- Fragmente și resturi desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului, a anuntat miercuri Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie…

- O racheta de propulsie produsa de SpaceX pentru nava spatiala Starship a luat foc in timpul unei lansari-test, luni, in Texas, ceea ce constituie un posibil esec pentru scopul lui Elon Musk de a lansa Starship pe orbita in acest an, relateaza Reuters.

