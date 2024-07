Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti, 23 iulie, legea votata in Parlament acum o saptamana privind impușcarea ursilor agresivi, care prevede ca nivelul de prevenție a fost majorat la 426 de exemplare de urs brun, iar nivelul de interventie a fost diminuat la 55.Deputații au fost chemați din…

- Deputații se intrunesc in ședința plenara, la aceasta ora. Pe ordinea de zi sunt 29 de subiecte, printre care și proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul RM și cel al SUA pentru achiziționarea proprietații pentru noul sediu al Ambasadei SUA la Chișinau, dar și cele cu privire la…

- Deputații au adoptat, in calitate de for decizional, un proiect de modificare și completare a Legii 372/2005 privind performanța energetica a cladirilor. Actul normativ va fi trimis la promulgare. Noile modificari prevad ca centralele pe gaz din apartamente, in special acele sisteme de incalzire care…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, proiectul care stabileste valoarea tichetului de masa pana la 35 lei tichet/masa/zi, din 1 august 2023 si 40 de lei per tichet pe masa, pe zi, din data de 1 ianuarie a.c. Masura va fi aplicata si in primele doua luni ale semestrului II ale anului in curs,…

- Președinții judecatoriilor, tribunalelor și curților de apel din Romania au adoptat scrisori deschise prin care solicita ferm puterii executive și legislative sa amane intrarea in vigoare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor și a altor categorii de personal. Acest demers vine in contextul…