Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova (MAEIE) s-a sesizat vineri dupa ce liderul Partidului Socialistilor (PSRM), Igor Dodon, a realizat un material video la sediul ambasadei moldovene in Rusia in care a expus rezultatele vizitei sale la Moscova, unde se afla in prezent, relateaza Radio Chisinau, Deschide.md si Agora.md.



"MAEIE s-a autosesizat in legatura cu materialul video publicat pe retelele sociale si a solicitat explicatii de rigoare misiunii diplomatice de la Moscova. Este binecunoscut faptul ca serviciul diplomatic este in afara polemicilor…