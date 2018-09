Stiri pe aceeasi tema

- Concert extraordinar sustinut de Al Bano la Alba Iulia, duminca, 26 august, de la ora 20:30, in Piața Cetații. Cunoscut pentru hit-uri precum „Felicita” „Sempre, sempre”, „Liberta”, Al Bano a putut fi ascultat live, in Cetatea Alba Carolina, cea mai mare scena culturala din Romania. Artistul italian…

- In jur de 150 de oameni au protestat, sambata seara, la Alba Iulia impotriva modului in care jandarmii au acționat la mitingul de vineri de la București. Participanții la miting au aratat ca sunt solidari cu manifestanții de la ”Mitingul Diasporei” din București. ”Uniți salvam toata Romania” s-a strigat…

- O delegație formata din reprezentanți ai unor companii și organizații japoneze care iși desfașoara activitatea in Romania este prezenta vineri la Alba Iulia pentru a analiza posibilitatea dezvoltarii afacerilor și in Cealalta Capitala. Reprezentanții municipalitații au avut o intalnire cu aceștia in…

- Timp de patru zile, din 5 și pana in 8 iulie, Alba Iulia devine capitala minifotabalului romanesc. Cele mai bune 20 de echipe din Romania se intalnesc in Cealalta Capitala la Campionatul Național de Minifotbal 2018, sub sloganul „Unirea Minifotbalului Romanesc in Cetatea Alba Carolina”. Peste 100 de…

- Doi veterani ai razboiului de pe Nistru vor duce flacara Unirii la Alba-Iulia. Cei doi au plecat marți dimineața la ora 09:00 din scuarul Complexului Memorial Cimitirul Eroilor Romani din Chișinau. Traseul are o lungime de 650 de kilometri și va fi parcurs cu bicicleta pana la 1 iulie. ”Astazi dam start…

- In cadrul unei emisiuni difuzate pe 4 iunie de televiziunea ungara ECHO TV, vicepremierul maghiar Zsolt Semjen, in stilul caracteristic, a facut afirmatii insultatoare la adresa statului roman, precum si declaratii ridicole cu privire la realitatile politico-istorice din Romania. Din acest motiv si…

- Tratatele de pace semnate de Romania la Paris dupa incheierea Primului Razboi Mondial, care au modificat granițele Europei din acea perioada, sunt expuse in premiera in Romania la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Tratatele de pace semnate la Paris intre anii 1919-1920, in urma incheierii Primului…