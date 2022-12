VIDEO REPORTAJ în satul din Alba cu trei locuitori. Cum refuză o mână de oameni să lase să moară locul în care s-au născut VIDEO REPORTAJ in satul din Alba cu trei locuitori. Cum refuza o mana de oameni sa lase sa moara locul in care s-au nascut Satul Rachiș mai numara in datele oficiale trei locuitori. Mai exact, doar trei persoane mai figureaza ca au buletin inregistrat cu adresa in localitate. In rest, toți cei care s-au nascut in sat au plecat prin alte parți. Insa o mana de oameni refuza sa lase sa moara locul in care s-au nascut. I-am gasit […] Citește VIDEO REPORTAJ in satul din Alba cu trei locuitori. Cum refuza o mana de oameni sa lase sa moara locul in care s-au nascut in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

