- Un fotograf roman și-a facut curaj și s-a aventurat in orașul Pripiat, acolo unde tragedia de la Cernobil și-a lasat amprentele și astazi. Chiar daca au trecut 32 de ani de la tragedia ce a ingrozit intreaga planeta, locul pare inghețat in timp și urmele catastrofei sunt la fel de vii.

- Zi grea printre avocatii buzoieni. Nicoleta Cristina Angelo a incetat din viata in urma unei lupte uriase cu o boala necrutatoare. “Ziua de azi a luat cu ea un om frumos in tot… De azi, avocat NICOLETA CRISTINA ANGELO nu va mai raspunde ,,Prezent,, in salile de judecata… Tineretea ei luminoasa nu va…

- Clipe grele pentru Andreea Banica. Artista a postat pe contul de socializare o imagine cu mama ei din tinerețe. Femeia a murit in urma cu cațiva ani, iar de atunci, artista a suferit foarte mult, ca nu a avut-o aproape. „Mama! Zambetul, iubirea, sufletul frumos tu mi le-ai daruit. Toata viața voi regreta…

- La 26 aprilie 1986, doua explozii au zguduit reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobil. Nu exista date oficiale privind numarul total al victimelor, se stie, insa, ca 25.000 au murit numai dupa ce au participat la decontaminarea zonei. Accidentul s-a produs in timpul unui test de siguranta –…

- "Ea este Nicoleta, una dintre fostele mele colege de clasa din liceu. O fata vesela și plina de viața, la care m-am gandit mereu cu drag, de cate ori imi aminteam de acei frumoși ani din viața mea. Cand am facut anunțul despre Revederea de gradul (economic) 3, cum imi place mie sa zic ?, mi-a scris…

- In cadrul manifestarilor PRO-VITA, editia a III-a, Asociația Maramureș pentru Viața și Familie impreuna cu Centrul Universitar Nord Baia Mare organizeaza vizionarea filmului „The Ghost” – Fantoma mea iubita. Productia a avut cele mai mari incasari in 1990. Este un film american romantic ce ii are in…

- Celebra revista Vogue a publicat un amplu reportaj de calatorie din Cluj-Napoca, punand accent pe localuri, cafenele, restaurante si galerii de arta. Dupa ce a incercat cocktailuri la „Joben” sau „Charlie”, a luat masa la „relicva comunista Varzarie” sau la „Via” si a vizitat Salina Turda, Fabrica de…

- „Puține locuri imi sunt mai duios cunoscute ca acel ținut al Vasluiului care nu e nici la munte, nici la șes și se impartașește de o neasemuita frumusețe” – N. Iorga. In secolul al XIX-lea, denumit și veacul modernitații, locuitorii targului Vaslui se adapteaza treptat noilor transformari social-economice…