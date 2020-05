Stiri pe aceeasi tema

- Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii se va intruni astazi, de la ora 14,00, pentru a solicita SRI un punct de vedere referitor la declaratia presedintelui Klaus Iohannis din data de…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns marti criticilor primite de social-democrati in conferinta de presa a presedintelui Klaus Iohannis, spunand ca Parlamentul a adoptat legi pentru a proteja nivelul de trai al romanilor și capitalul romanesc si ca asta nu inseamna populism.Vezi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține și dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis ca nu va vota in Parlament prelungirea starii de urgența in Romania pentru 30 de zile. Liderul ALDE face și o referire la exprimarea pe care a avut-o președintele in legatura cu inconștienta unor politicieni.…

- "Este cinic sa vrei sa dai jos un guvern implicat total in lupta cu epidemia de coronavirus. Anuntul liderilor PSD este ilogic, cu doar cateva ore inainte, acelasi lider al PSD, Marcel Ciolacu, propunea un moratoriu privind o mai buna colaborare intre Guvern si Parlament. Reactia nervoasa a PSD ne…

- Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, joi, cand ar fi urmat ca Guvernul sau sa primeasca votul de investitura in Parlament. Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a precizat ca retragerea premierului desemnat, Florin Citu, este ”un gest de mare responsabilitate”. Liderul ALDE…

- Cristian Tudor Popescu critica vehement mutarile facut de PNL și Iohannis, pe care ii acuza ca destabilizeaza țara și ca readuc PSD in fruntea sondajelor. "Se inchide cercul ridicolului pe care l-a inceput PNL sub ințeleapta conducere a lui Iohannis. Cițu, plecand, nu face altceva decat sa…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite, in replica, presedintelui Klaus Iohannis sa nu acuze PSD ca nu face majoritate la investitura Guvernului Orban II."Sunt doua chestiuni, intr-adevar. Si o concluzie! Prima. Premierul este desemnat sa guverneze, nu sa pice. Acesta este spiritul…

- "Sunt doua chestiuni, intr-adevar. Și o concluzie! Prima. Premierul este desemnat sa guverneze, nu sa pice. Acesta este spiritul Constituției. A doua. Atunci cand refuzi o propunere responsabila, un premier capabil sa formeze o majoritate pentru investire, inseamna ca ești sigur ca…