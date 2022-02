VIDEO Replica lui George Simion pentru procurorii care i-au deschis dosar penal: “Fac show mediatic”

Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele AUR, George Simion, a declarat marți, 8 februarie, dupa ce Parchetul General a deschis dosar penal pentru ca l-a bruscat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca nu este ingrijorat de acest lucru. „Probabil, Parchetul General nu mai are cazuri serioase in Romania si alege…

- Ieri, in Camera Deputaților, trebuia sa se desfașoarea audierea ministrului Energiei, Virgil Popescu. Demersul venea ca urmare a moțiunii depuse de USR prin care se cerea demiterea acestuia. Lucrurile, insa, au degenerat intr-un adevarat conflict și jigniri, dupa intervenția liderului AUR George Simion.…

- Parchetul General ii face dosar penal deputatului George Simion, dupa incidentul cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Este vorba de incidentul produs in Parlament in dupa-amiaza zilei de luni, 7 februarie 2022. Incidentul s-a produs in timp ce Virgil Popescu raspundea, de la tribuna, acuzațiilor aduse…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a anuntat ca va propune introducerea de sancțiuni „clare și dure” in Parlament, pentru incidente precum cel in care copreședintele AUR, George Simion, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Nu este singurul incident. In momentul in care a fost depusa…

- A fost scandal la ședința Camerei Deputaților, dupa ce liderul AUR, George Simion, i-a intrerupt discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu. „Hoțule”, i-a strigat Simion lui Popescu. Replica ministrului Energiei a fost: „Ești un prost”. Intre cei doi a fost și contact fizic, Simion lovindu-l…

- IPJ Timiș a deschis dosar penal dupa ce George Simion și mai mulți membri AUR au intrat, vineri, in sediul Primariei Timișoara, pentru a cere audiența la primarul Dominic Fritz, pentru o femeie. Și jandarmii au dat amenzi partidului condus de George Simion. Primarul Timișoarei a cerut tragerea la raspundere…

- Parchetul General a deschis dosar penal in rem pentru partidul condus de George Simion, pentru un comunicat de presa din 3 ianuarie, in care se minimaliza Holocaustul. Copreședintele AUR susține ca nu este o coincidența aceasta ancheta penala cu dezvaluirile pe care le-a facut, cu o seara inainte, despre…

- Locuința lui Gigi Becali de pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala a fost vandalizata, in noaptea de duminica spre luni. Persoane necunoscute au scris cu vopsea, pe gardul casei, mesaje de amenințare la adresa finanțatorului FCSB. Poliția face investigații in acest caz, fiind deschis un dosar penal…