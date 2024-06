VIDEO Replica lui Babasha, artistul huiduit la Coldplay: „Nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate” Cantarețul Babasha a transmis un mesaj tuturor oamenilor care au fost prezenți la concertul Coldplay și care l-au huiduit. Manelistul a ajuns sa-și ceara scuze pentru faptul ca s-a aflat acolo. ”Nu sunt in masura sa port discuții tocmai fiind in centrul atenției acum, nu vreau sa creada lumea ca profit de așa ceva și […] The post VIDEO Replica lui Babasha, artistul huiduit la Coldplay: „Nu știu cați dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

