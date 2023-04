Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT, marti, 11 aprilie, pe agenda fiind aspecte privind situatia de securitate din Marea Neagra, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei si a interventiilor externe asupra Republicii Moldova, dar și conceptia dezvoltarii aviatiei militare romane.…

- Portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra a fost lovit luni noapte de mai multe drone lansate de Rusia, fiind inregistrate daune, relateaza AFP. ”Inamicul a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fara pilot – n.red), a informat administratia locala intr-un comunicat postat…

- Oficialii ucraineni susțin ca in Marea Neagra are loc o „activitate neobișnuita a Rusiei” potrivit cotidianului Ukrainska Pravda, care citeaza purtatorul de cuvant al Comandamentului Sud. Natalia Humeniuk a afirmat ca in prezent exista 20 de nave rusești in Marea Neagra, inclusiv patru nave purtatoare…

- Acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, a anuntat marti agentia de stiri TASS, care il citeaza pe ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko. Luni, Rusia a sugerat reinnoirea acordului – care…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta și sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar fi echivalent cu intrarea in razboi impotriva Rusiei, informeaza Agerpres. Declaratiile vicepresedintelui Consiliului de Securitate…

- Polonia a blocat, vineri, o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau noi restrictii pentru exporturi…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Timofi Milovanov, fost ministru in primul cabinet din mandatul lui Volodimir Zelenski, a explicat ca razboiul nu se poate termina decat printr-o victorie militara care va afecta Rusia pe plan economic și politic intr-o masura care sa nu ii mai permita reluarea razboiului. Discuția despre obiectivul…