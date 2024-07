VIDEO. Reorganizarea IPJ Constanța, un fiasco total. Polițiștii au ieșit în stradă Reprezentanții Sindicatului Democratic al Polițiștilor au organizat un protest in fața sediului IPJ Constanța vineri, 26 iulie a.c., cu privire la modul cum a fost implementata reorganizarea inspectoratului și legat de ce presupune aceasta. Ce nemulțumiri au polițiștii: – nu se respecta prevederile dispoziției 14/2023 și nu se respecta fișa postului lucratorilor din cadrul posturilor […] The post VIDEO. Reorganizarea IPJ Constanța, un fiasco total. Polițiștii au ieșit in strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

