- Benfica Lisabona - Ajax, in „ optimile” Champions League. Atacantul oaspeților, Sebastian Haller a marcat al 11-lea gol in acest sezon de Champions League, dupa ce cu 3 minute inainte iși daduse autogol. Ajax a deschis scorul rapid cu Benfica, in minutul 18 prin capitanul Tadic. Sarbul a marcat cu un…

- Palmeiras Sao Paulo a devenit prima echipa braziliana care a reusit sa ocupe primul loc în clasamentul anual al Federatiei Internationale de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS), care a dat publicitatii joi ierarhia pe anul 2021, informeaza EFE."Pentru prima oara în istorie,…

- ​Benfica Lisabona a anunțat pe rețelele sociale desparțirea de antrenorul Jorge Jesus, acesta fiind demis dupa o revolta a jucatorilor gruparii de pe "Estadio da Luz".Trupa din Lisabona a pierdut clar, scor 3-0, meciul disputat contra lui FC Porto, marea rivala, duel contând pentru…

- Benfica Lisabona s-a despartit de antrenorul Jorge Jesus pe fondul rezultatelor slabe si al rupturii intre tehnicianul de 67 de ani si fotbalistii sai, a anuntat marti clubul aflat pe locul 3 in campionatul Portugaliei, transmite AFP. Benfica si Jorge Jesus au ajuns la un accord "pentru rezilierea…

- Clubul de fotbal Real Madrid si-a exprimat indignarea dupa ce UEFA a decis repetarea tragerii la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, din cauza unei probleme tehnice, informeaza presa spaniola, citata de RMC Sport, conform agerpres. Real Madrid considera ca soarta sa era deja stabilita…

- Villarreal s-a calificat în optimile Champions League, dupa ce s-a impus, joi seara, pe terenul echipei Atalanta Bergamo, scor 3-2, în ultimul meci din grupa F a competitiei. Partida ar fi trebuit sa se dispute miercuri, dar a fost amânata din cauza ninsorii.Golurile au fost marcate…

- Politia portugheza a anuntat, joi, ca a arestat 54 de suporteri ai echipei Dinamo Kiev, care au fost implicati seara trecuta in confruntari violente cu fani ai formatiei Benfica Lisabona. Echipa lui Mircea Lucescu si formatia portugheza s-au intalnit, miercuri, in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor,…

- Sebastian Haller (27 de ani), atacantul celor de de la Ajax , a scris istorie in acest sezon de Liga Campionilor dupa un nou gol marcat pentru „lancieri”. Toate rezultatele zilei de marți din Liga Campionilor Cu golul din meciul Ajax - Sporting 4-2, Haller a ajuns la 10 reușite in grupele Ligii Campionilor.…