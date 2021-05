Stiri pe aceeasi tema

- Designul rachetei Long March 5B ar putea sa nu permita sectiunii principale a acesteia sa fie dirijata si sa isi mentina traiectoria pentru a cadea in apa la punct prestabilit.Astrofizicianul Jonathan McDowell de la Centrul de Astrofizica Harvard & Smithsonian din Cambridge, Statele Unite, a declarat…

- Un fragment dintr-o racheta, doar partea din fata cantarind aproximativ 21 de tone, lansata de China, ar putea cadea pe Pamant in urmatoarele cateva zile. Long March 5b ar fi trebuit sa cada in ocean, dar obiectul spatia a inceput sa inconjoare planeta in mod necontrolat.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a trimis inca doua bombardiere B-52 in Golf si a prelungit misiunea in regiune a portavionului USS Eisenhower pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale din Afganistan, a indicat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri ca Statele Unite intentioneaza sa continue finantarea capacitatilor cheie ale fortelor de securitate afgane, chiar daca Washingtonul isi retrage fortele militare din Afganistan, informeaza Reuters. Vorbind la Bruxelles, Lloyd Austin…

- În prima sa apariție pe scena mondiala, întâlnindu-se cu aliații din NATO, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a profitat de ocazie pentru a le spune ca era Trump a relațiilor tensionate s-a încheiat."Secretarul a reafirmat mesajul președintelui conform caruia…

- Noul sef al Pentagonului, Lloyd Austin, va reafirma saptamana viitoare angajamentul SUA fata de NATO si le va promite aliatilor ca, de acum inainte, nicio decizie importanta nu va mai fi luata fara a-i consulta, intorcand astfel pagina celor patru ani ai administratiei presedintelui republican Donald…