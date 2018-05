VIDEO Regizorul Lucian Pintilie a murit

Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, s-a internat duminica, 13 mai 2018, La Spitalul de Urgenta Elias, in stare foarte grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. A fost tinut in Sectia Terapie Intensiva unde a necesitat interventii medicale, monitorizare si tratament de specialitate.…

- Regizorul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, a murit, miercuri seara, la Spitalul Elias din Capitala, a declarat purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Silvius Negoita. Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri seara de catre reprezentantii Spitalului Elias din Capitala, regizorul…

- Un copil in varsta de 7 luni din comuna Stroiești a murit, saptamana trecuta, din cauza rujeolei. Institutul Cantacuzino a confirmat, vineri dimineața, diagnosticul. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a informat printr-un comunicat de presa ca fetița a murit saptamana trecuta, in spital, ...

- Aimee Iacobescu a murit. Actrița s-a luptat cu cancerul in ultimii ani și a murit la varsta de 71 de ani, potrivit Antena3.ro. A fost una dintre marile doamne ale teatrului romanesc. A jucat zeci de roluri in piese și filme, dar Aimee Iacobescu va ramane in inimile iubitorilor de film cu rolul…

- Jurnalistul Sorin Avram a murit, duminica seara, la varsta de 54 de ani, in urma unor complicatii pulmonare. Redactia Adevarul este alaturi de redactorul-sef adjunct Liviu Avram in aceste momente grele, in care se desparte de geamanul sau.

- Actrita Emma Chambers, cunoscuta din filmul "Nothing Hill", a murit miercuri la varsta de 53 de ani, a anuntat sambata agentul ei, potrivit deadline.com.Citeste si: O romanca a CUCERIT juriul la Berlinala: Premiu IMPORTANT pentru filmul regizoarei Adina Pintilie Agentul ei, John Grant,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au [...]

- Evanghelistul Billy Graham, considerat una dintre cele mai mari personalitati ale secolului XX, a murit miercuri, la varsta de 99 de ani. Graham a avut influenta la Casa Alba in mandatul a 10 presedinti americani.